شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: نتابع أزمة الطلبة المصريين فى جامعة دونيتسك الأوكرانية لحلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تتابع بقلق تطورات الأزمة التى يواجهها الطلبة المصريون فى جامعة دونيتسك الطبية فى مدينة كيرفوجراد بأوكرانيا.

وأضافت «مكرم»، فى تصريحات أمس، أن الطلبة تقدموا بشكاوى من تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين استقدموهم من مصر للدراسة فى الجامعة الأوكرانية، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة، وأن الجامعة وشركاءها من وسطاء وسماسرة يهددونهم بالفصل والترحيل من البلاد إن حاولوا التحويل من الجامعة لجامعات أخرى غير الجامعات التى يسيطر على ممارساتها سماسرة الطلبة ذاتهم، والتى تقع فى أوديسا وخاركوف ومدن أخرى، لإجبار الطالب بعد العودة لمصر على شراء دعوة دراسية جديدة بآلاف الدولارات من السماسرة ليعود لأوكرانيا للدراسة بجامعة تخضع لسيطرتهم، ليتم النصب عليه مجددا.

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وأوضحت أنها تواصلت مع السفير المصرى فى كييف، حسام على، لمتابعة تطورات الأزمة، حيث تمت إحاطتها علماً بالإجراءات التى اتخذتها السفارة والاتصالات التى تجريها للدفاع عن الطلبة المصريين، والذى قال إنه وفقاً للشكاوى المتزايدة التى تتلقاها السفارة من الطلبة، فإن هذه الأزمة جزء من مشكلة عامة أكبر بكثير وتمتد لطلبة فى جامعات أخرى، إذ يقعون تحت طائلة خداع السماسرة، للدراسة بالجامعات دون معايير حقيقية تضمن نوعية التعليم الذى يتم توفيره للطالب ثم يتعرض الطالب للابتزاز من قبل السمسار لاستخراج أوراق الإقامة أو تجديدها أو النجاح من عام لآخر، أو التحويل من جامعة لأخرى داخل أوكرانيا، كما يتم منعه من الحصول على ملفه إن أراد التحويل من الجامعة، وتهديده بالفصل والترحيل إن أصر على ذلك.

وأهابت الوزارة، فى بيان، بأهمية توخى الحذر الكامل لتجنب تعرض الطلاب المصريين للنصب من قبل سماسرة التعليم فى أوكرانيا، لتسجيلهم بمقابل مادى كبير بجامعات منعدمة المصداقية يسيطر عليها سماسرة الطلبة، بما يتيح لهم ابتزاز وتهديد الطالب بصفة منتظمة أو توريطه فى مشكلات تعرض مستقبله للخطر، مع ضلوع وسطاء التعليم فى ممارسات غير قانونية عدة تشمل استغلال الدراسة بالخارج كغطاء للهجرة غير الشرعية، أو التهرب من التجنيد، أو تزوير الأوراق الرسمية للتحايل على القوانين، وغيرها من الممارسات.

ولفتت إلى التواصل مع أولياء أمور الطلبة، ومع رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، على فاروق، لتوفير المساعدة للطلبة المصريين والعمل على حمايتهم بالتنسيق مع السفارة ودعماً لجهودها فى التصدى للمشكلة على المستوى الرسمى.

يذكر أن جامعة الدونيتسك الطبية فى كيرفوجراد هى ذاتها الجامعة التى قامت بفصل 400 طالب، لمطالبتهم بإعادة دفع المصروفات الدراسية، والتي كانوا قد سددوها بالفعل لشركاء الجامعة من سماسرة الطلبة، وتدخلت وزارة الهجرة آنذاك بالتعاون مع السفارة لمعاونة الطلبة المصريين وحفظ حقوقهم إلى أن تم حل المشكلة قبل أن تتجدد فى صورتها الحالية.