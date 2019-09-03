شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 300 جنيه مكافأة شهرية لكل طالب يلتحق بمدرسة «الحلي والمجوهرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدرسة «الحلي والمجوهرات»، هي إحدى مدارس نظام التكنولوجية التطبيقية، التي تبقى على نظام شراكة بين الوزارة وأحد المستثمرين الكبار الذين يعملون في هذا المجال.

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وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه يتوج لالتحاق الطالب بهذه المدرسة، أن يكون حاصلًا على 220 درجة من 280 في شهادة الإعدادية، كما يجب أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى، ويكون من خريجي عام 2018.

وأوضح نائب ويزر التعليم لشؤون التعليم الفني، أن هذه النوعية من الصناعة تتم بنظام التعليم المزدوج، حيث يقضي الطلاب في مدرسة «الحلي والمجوهرات» عدد من أيام الأسبوع في المصنع، يتدرب خلالها على العملية الصناعية بكل تفاصيلها ويومين آخرين يقضيهما في المدرسة لدراسة المواد الثقافية العادية وغيرها.

وأعلن «مجاهد» أنه سيكون هناك مقابل مادي للطلاب الملتحقين بمدرسة «الحلي والمجوهرات» بشكل شهري يبدأ من 300 جنيه، نظرًا لقيام الطلاب أثناء تدريبه بالمشاركة في عملية الإنتاج، وهنا تشترط الوزارة أنه يكون هناك مقابل مادي لمساهمته في العملية الإنتاجية.