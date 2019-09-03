شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف خطة مضاعفة صادرات مصر من الدواء بـ10 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن وزارة الصحة اتجهت إلى تسهيل إرجاءات تسجيل الأدوية، حتى يتم بيعها في الخارج.

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وأضاف توفيق، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «سيتم توقيع اتفاقية عمل دول مشتركة في مجال تسجيل الأدوية، بما يعني أن الأدوية المسجلة في مصر، كأنها مسجلة في الدول الأعضاء، وشرط تدشين المنظمة توقيع 15 دولة»، متابعا: «مصر لديها خبرة طويلة في التركيبات الدوائية وميزة سعرية».

وأكد وزير قطاع الأعمال أن مصر يمكن أن تزود صادراتها من الأدوية 10 أضعاف، بينما تبلغ صادراتنا الآن 800 مليون دولار، موضحا أهمية التسجيل المتبادل للدواء بين الدول، ومتابعا: «لدينا 8 شركات منتجة للدواء، تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات للوصول للمستوى المطلوب للتصدير، خاصة وأن معظم الأدوية كانت تخسر ماديا ولات غطي تكاليفها».

ولفت الوزير إلى أن شركات القطاع العام تنتج فقط 15%من الأدوية في السوق، والباقي للقطاع الخاص، متابعا: «القطاع العام يمارس دورا اجتماعيا لابد منه، لذلك كان يخسر في مجال الأدوية، لكن الأمور بدأت تتحسن الآن».