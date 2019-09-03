شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع السفير السعودي تعزيز العلاقات التعليمية والتبادل الثقافي والأكاديمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفيـر خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، الثلاثاء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه بمقر الوزارة، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية والتبادل الثقافي والأكاديمي بين المملكة العربية السعودية ومصر بما يحقق طموحات البلدين.

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وناقش الجانبان أوضاع الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والتسهيلات المقدمة لهم، من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاز مهمتهم التعليمية والعلمية والثقافية في الجامعات المصرية، إضافة إلى المراحل التي وصلت لها جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في محافظة جنوب سيناء والخطط المستقبلية لها.

من جانبه، أكد عبد الغفار حرص مصر على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، وأشاد بالنهضة التعليمية والبحثية التى شهدتها المؤسسات التعليمية السعودية.

وأشار إلى التطورات الإنشائية بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدا أن مشروع جامعة الملك سلمان يعكس العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية ورمز للتاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى بدء الدراسة بالجامعة فى سبتمبر عام 2020.