قادمة من الإمارات.. تفاصيل ضبط "محطتي اتصال" قبل تهريبهما في ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت سلطات الجمارك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأجهزة اتصالات لاسلكي، مجهولة المصدر من دولة الإمارات.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية تفيد قيام شخص، أجنبي الجنسية، مقيم بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، باستيراد حاوية من دولة الإمارات بداخلها أمتعة شخصية، بداخلها أجهزة وأصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.

وبتفتيش الحاوية بعد استئذان النيابة العامة عثر بداخلها على 100 جهاز "بلاي استيشن"، و1.5 مليون قرص من الأدوية الطبية مختلفة الأشكال والأحجام، و2000 جهاز لتقوية الاتصالات، و500 ألف عبوة من أدوات التجميل مختلفة الأحجام والأنواع، و3 ملايين قرص من المكملات الغذائية مختلفة الأنواع والأشكال.

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كما ضبط داخل الحاوية كمية من مستلزمات عيادات طب الأسنان، ومحطتي اتصال كاملتين، و100 جهاز أي باد، و50 جهاز راديو ترانزستور، و50 جهاز لاسلكي "كيونود"، و124 جهاز لاسلكي "موتورولا"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة.

قدرت الضرائب والرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة على محتويات الحاوية بنحو 20 مليون جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.