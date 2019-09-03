"تفاصيل فيديو ديلر أبوالنمرس وحبس مراقب شبكات الصرف بالجيزة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الظهور الأول لمدير أمن الجيزة.. "الشريف" يقود حملة مكبرة في الدقي

قاد اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الدقي.

خلال الحملة -التي تعد الظهور الأول لمدير الأمن- شدد اللواء محمد الشريف على تطبيق القانون بحزم، والتصدي للتعديات التي تعيق حركة السيارات والمارة على حد سواء.

شهدت الحملة مشاركة رجال إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وضباط قطاع الشمال وفرقة الوسط برئاسة العميد عمرو طلعت، وسط تواجد العقيد وليد عبد الحي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية.

"الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية المشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنا مع إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام المساعد" لـ8 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلستي الأحد 8 سبتمبر، والثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع المرافعات.

غدًا.. الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة، لجلسة غدًا الموافق 4 سبتمبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتبلغ قيمتها 2 مليون جنية من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.

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تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية "دواعش سيناء" لـ14سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "دواعش سيناء"، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 14 سبتمبر الجاري؛ للاطلاع.

بعد واقعة غرق الطفل "ياسين".. تجديد حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" داخل بالوعة صرف صحي في الطالبية.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسؤلى الصرف الصحي، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عدد من المسئولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

لعنة المال.. كواليس تحرير تاجر أردني اختطفه 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات اختطاف تاجر أردني على يد آخر استعان بعاملين اثنين، واحتجزوه داخل مزرعة دواجن بمركز البدرين جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب خلافات مالية.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقى بقيام مجهولين باحتجاز شقيقه "46 سنة" تاجر، بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة؛ لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجنى عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.

مصدر يكشف تفاصيل فيديو "ديلر" أبوالنمرس: "قديم والمتهم محبوس"

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية تفاصيل الفيديو المتداول بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن مشاهد لأحد الأشخاص حال قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

وقال المصدر لمصراوي اليوم الثلاثاء إنه بالفحص تبين أن المقطع المشار إليه مسجل منذ فترة، وأمكن تحديد هوية الشخص الذى يظهر به (عنصر إجرامى مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، مقيم بإحدى قرى مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة).

"كسر دماغها بشومة".. حبس عامل قتل زوجته "العرفي" لشكه في سلوكها بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل زوجته "العرفي"، لشكه في سلوكها بمنطقة السيدة زينب.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة القسم.