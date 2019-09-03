بـ983 تذكرة هيروين و7 فرش حشيش.. سقوط أباطرة الكيف في "جمهورية إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مداهمات مستمرة لأوكار الكيف نفذها ضباط وحدة مباحث إمبابة بقطاع شمال الجيزة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، حققت الحملات نتائج إيجابية عدة تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبمشاركة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث.

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وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "باسم. ح" 22 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا منطقة مسكنه مسرحا لنشاطه غير المشروع، وأمكن ضبطه وبحوزته 7 فرش حشيش تزن 1.7 كجم وهاتف محمول ومبلغ 330 جنيها.

جهود البحث والترحي التي قادها الرائدان محمد بهاء ومؤمن فرج معاونا مباحث إمبابة، توصلت إلى اتجار عاطلين في المخدرات وهما: "محمد.ج" 29 سنة، و"إسلام.ع" 32 سنة، السابق اتهامه في 3 قضايا (ضرب أفضى إلى موت - مخدرات – شروع في قتل)، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 493 لفافة ورقية تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت 490 جراما، فرد خرطوش محلى الصنع، وهاتفي محمول ومبلغ 3450 جنيها.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.