الزراعة تنظم ندوة عن دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد: ينظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي غدًا الأربعاء، ندوة حول «دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة». وقال الدكتور علي عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وأمين عام الندوة، إنها تأتي في إطار فعاليات المؤتمر الدولي 44 للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاته للجمعية الإحصائية المصرية، وتناقش محاور كثيرة ومهمة منها دور التكنولوجيا في ترشيد المياه للزراعة والدراسة الاقتصادية لأثر الصوب الزراعية على كفاءة استخدام بعض الموارد الزراعية في مصر.

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