​آخر أيام الصيف.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الأيام وتتراوح بين 33 و34 في شهر سبتمبر، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة خلال فترة الليل وبعض أجزاء من النهار، مشيرا إلى أنه يوجد استقرار في الأجواء خلال الفترة المقبلة، مع انتشار الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر في الأماكن القريبة من المسطحات المائية والسواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري.

ونوه إلى أنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار درجتين يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أن تعاود الانخفاض مرة أخرى يوم السبت إلى 34 درجة.

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وأشار إلى أن الأسبوع المقبل يشهد تحسنا كبيرا في درجات الحرارة وتتراوح من 33 إلى 34 درجة، ويشعر بالتحسن جميع محافظات الجمهورية.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات إلى أن درجات الحرارة تنخفض إلى 39 درجة بمحافظات الصعيد، ويوجد تحسن ملموس في درجات الحرارة.

وقال "شاهين" إن الرياح نشطة بمدن الطور وشرم الشيخ والمناطق الجنوبية بجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المقرر أن ينتهي شهر الصيف يوم 23 سبتمبر الجاري.