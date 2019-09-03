مصر تحصد جوائز مسابقة "مئذنة الأزهر" الدولية في الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصدت مصر جوائز مسابقة "مئذنة الشعر" الدولية للموسم الأول 2019، التي نظمها الأزهر الشريف تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما قام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بتكريم الفائزين في المسابقة.

وفي بداية الاحتفالية، قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن اللغة العربية تمثل ثلث هوية هذه الأمة، مؤكدا أن الدين واللغة والتاريخ هم هوية الأمة، وأن اللغة العربية هي الوعاء لهذا الدين، مضيفا أن الشعر والفن هما سفيرا القلوب ويجب أن يكونا هادفين، نظرkا لدورهما المهم في بناء المجتمعات.

من جانبها، قالت الدكتور نهلة الصعيدي، وكيل الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، خلال كلمتها في الاحتفال، إن هذه المسابقة تهدف لترسيخ القيم الإنسانية، وتساعد على نشر رسالة الأزهر وتعزيز اللغة العربية، ودعم المبدعين في داخل مصر وخارجها.​