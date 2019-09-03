نائب: إنفاق 152 مليار جنيه على المدن العمرانية "إنجاز تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، إن إنفاق وزارة الإسكان مايقرب من 152 مليار جنيه في خمس سنوات على المدن العمرانية الجديدة هو إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الإسكان والتشييد والبناء في مصر يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ولوزارة الإسكان ولجميع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال " مسعود " في بيان اليوم، إن إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية التى تسابق الزمن في مشروعاتها الممتدة في جميع انحاء البلاد تحققت بفضل القيادات المخلصة والوطنية داخل هذه الهيئة وجميع العاملين بها من مهندسين وفيين وكوادر بشرية على مستوى عال من المهنية والاحترافية في تنفيذ مشروعات الهيئة بمواصفات عالمية وفى توقيتات زمنية قياسية إضافة إلى الاستقرار السياسى والأمني والاقتصادى بالبلاد.

ووجه مسعود التحية والتقدير لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد نجاحهم في بناء 15 مدينة جديدة بمنطقة الصعيد بتكاليف تعدت 18 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، مضيفا أن مدن الصعيد من أهم المدن التى تهتم بها الدولة، وتم إنشاء مدينة غرب قنا وقنا الجديدة ومدينة طبية وأسوان الجديدة والأقصر الجديدة وتوشكى ومدينة ناصر وسوهاج الجديدة وأخميم وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة مؤكدا ان صعيد مصر الذى كان مهملا اصبح في قلب وعقل القيادة السياسية.

ووصف مسعود قيادات ومهندسى وجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنهم صقور البناء والتشييد وتحقيق الإنجازات الكبرى في ملف الإسكان والتخطيط داخل جميع المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات متوجها بتحية من القلب لكل من ساهموا في إنجازات هذه الهيئة الوطنية التى حققت إنجازات كبرى ومشروعات قومية عملاقة لصالح مصر وشعبها.