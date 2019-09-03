بأرقام العمارات.. 336 شقة جاهزة للتسليم بدار مصر في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة)، ضمن المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط في منطقة شمال القرنفل، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وأعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن أرقام العمارات هي: (129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218).

وقال النجار لمصراوي، إن المرحلة الأولى تتكون من 554 عمارة، بنسبة إنجاز وصلت لـ80%، أما المرحلة الثانية فتتكون من 376 عمارة، لافتًا إلى أن هناك اتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ الوحدات بالكامل، بينما جهاز المدينة هو الذي سينفذ المرافق والطرق واللاند سكيب.

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وأكد أنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية الانتهاء بالكامل من المشروع وتسليم آخر وحدات المرحلتين خلال 31 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن أي عمارة يتم الانتهاء منها يجرى مخاطبة حاجزيها لاستلامها على الفور.

وبشأن إجراءات استلام الوحدة السكنية، قال النجار، إنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وحذر رئيس الجهاز، الحاجزين الذي تم إرسال لهم خطابات لاستلام وحداتهم، وطالبهم بسرعة الحضور إلى الجهاز لاستلام الوحدات، لافتًا إلى أنه في حالة عدم الحضور سيتم العرض على السلطة المختصة لإلغاء التخصيص، طبقاً للمادة 17 من اللائحة العقارية، والمعمول بها فى هذا الشأن.