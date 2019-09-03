محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ضعف المياه عن الحي الأول وحتى السادس ومنطقة الـ800 فدان للإسكان الاجتماعي.
وأضاف الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، أن ضعف المياه نتيجة حدوث عطل في كابلات التغذية الكهربائية للضغط المنخفض المغذية لطلمبات الرفع بمحطة تنقية مياة 6 أكتوبر.
وأكد الجهاز أنه تم تلقي العطل، ومن المتوقع دخول الرافع الخدمة خلال 6 ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز أكتوبر يكشف سبب ضعف المياه عن 6 أحياء ومنطقة الـ800 فدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.