بعد تعرضهم للنصب.. أول تحرك برلماني بشأن أزمة الطلبة المصريين بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لحل الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريون في جامعة دونيتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا، وذلك بعد تقدم الطلبة بشكاوى جراء تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم، الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة.

وطالب "حساسين" في طلب إحاطة قدمه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري التعليم العالى والهجرة وشئون المصريين بالخارج بسرعة اتخاذ الإجراءات بعد تهديد الجامعة للطلبة بالفصل والترحيل من البلاد إن حاولوا التحويل من الجامعة إلى جامعات أخرى غير الجامعات التي يسيطر على ممارساتها سماسرة الطلبة ذاتهم، والتي تقع في أوديسا وخاركوف ومدن أخرى خاصة أن محاولات الترحيل تلك تجبر الطالب بعد العودة لمصر على شراء دعوة دراسية جديدة بآلاف الدولارات من السماسرة ليعود لأوكرانيا للدراسة بجامعة تخضع لسيطرتهم، ليتم النصب عليه واستغلاله من قبل سماسرة الطلبة مجددًا، في حلقة مفرغة لابد من كسرها لحماية الطلبة المصريين.

وأشاد حساسين بسرعة تحرك حسام على سفير مصر في كييف للدفاع عن الطلبة المصريين.

Advertisements

وأوضح، أن جامعة دونيتسك الطبية في كيروفوجراد هي ذاتها الجامعة التي قامت بفصل 400 طالب، لمطالبتهم بإعادة دفع المصروفات الدراسية، والتي كانوا قد سددوها بالفعل لشركاء الجامعة من سماسرة الطلبة، وتدخلت وزارة الهجرة آنذاك بالتعاون مع السفارة لمعاونة الطلبة المصريين وحفظ حقوقهم إلى أن تم حل المشكلة قبل أن تتجدد في صورتها الحالية

وللتعرف على تفاصيل الأزمة:

"عملية نصب" .. الهجرة تكشف تطورات أزمة الطلبة المصريين بأوكرانيا