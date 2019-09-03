أخبار مصر | الأعلى للمهندسين: قرار وقف تراخيص معاهد الهندسة لمدة 5 سنوات تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للمهندسين: قرار وقف تراخيص معاهد الهندسة لمدة 5 سنوات تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلي لنقابة المهندسين المصرية، الجلسة الاعتيادية برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، حيث رصدت الجلسة حالة من الرضا والارتياح من أعضاء المجلس الأعلى، وذلك لما وصل إليه الوضع في ملف التعليم الهندسي والذي يعتبر أهم الملفات التي عمل عليه المجلس الحالي للنقابة بجدية.

وأكد النقيب خلال كلمته، علي حرصه أن يحضر جلسات المجلس الأعلى للجامعات مثمنا الاستجابة الكاملة من وزير التعليم العالي، ورئيس لجنة التعليم الهندسي بالوزارة، مشددا علي الأتفاق علي ثلاث قرارات مع الوزارة تم تطبيقهم علي أرض الواقع، حيث تم تطبيق قرار الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية بنسبة 80% فأكثر.

وتابع: أن من ضمن القرارات التي تم تطبيقهم هي وقف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، كما تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لتقنين الأوضاع بالمعاهد الهندسية القائمة.

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وأشار المهندس آمين جودة رئيس نقابة العريش الفرعية، وعضو مجلس النواب، إلي أن ثمار ماتم بملف التعليم الهندسي ظهرت بقوة وطبقت علي أرض الواقع، مشيرا أن المعهد الهندسي بالعريش العام الماضي شهد 100 طالب فقط طبقًا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك جامعة العريش وجامعة سيناء تم عمل مقابلات لتصفية أعداد المقبولين بهم.

وأعرب جودة عن سعادته لما وصل إليه الوضع الآن بهذا الملف الهام.

وأشاد الدكتور شبل ضحا رئيس نقابة المنوفية الفرعية، علي قرار وقف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات واصفة بالقرار التاريخي، لأفتا أن ماتم خلال مجلس النقابة الحالي غير مسبوق.

وعقدت جلسة المجلس الأعلى للنقابة بحضور المهندس احمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد.