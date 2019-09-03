أخبار مصر | خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل لمكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل لمكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، علي بدء تسجيل البيانات لمكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام.

وننشر كافة التفاصيل حول كيفية التقديم، ويمكنكم الدخول على هذا الرابط، اضغط هنا والدخول إلى استمارة التسجيل أسفل الصفحة.. واتباع الخطوات التالية:-

1) الدخول علي الرابط وتسجيل الدخول وذلك في حالة اذا كنت مسجلا من قبل، أو طالب خدمة جديده.

2) تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعي والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التي تستلزمها عملية التسجيل الإلكتروني لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول على الخطاب الرسمي بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

3) تحديد الجهة التي ترغب الألتحاق بها وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في عدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، وبنك ناصر الاجتماعي، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وجهاز حماية المستهلك، من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الايتام والاسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا " ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالإضافة الى خدمات الطفولة.

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4) حفظ البيانات حيث يتم حفظ البيانات ونقلك إلي صفحة أخري لتحديد الجهة الأدارية الأقرب إلي محل إقامتك.

5) إنهاء التسجيل والأستعلام بعد إنتهاء تسجيل البيانات يتم الوصول إلي خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول علي الخطاب الرسمي بقرار التكليف.

ويبدء التسجيل اعتبارًا من 1 أكتوبر من الشهر المقبل، علي أن يستمر التسجيل لمدة شهر، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

والخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم السابقة عن 2019 إلا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 192019.