أخبار مصر | وزير الشباب يشهد حفل افتتاح بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد (صور)

وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات، والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات، ورؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة، والتي تستضيفها محافظة بورسعيد، خلال الفترة من 3 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، إن الرياضة أحد مقومات التنمية، وتزويد الإنتاج، وهذه البطولة تعد أوليمبياد محلية كبرى ولها أثرًا ايجابيًا كبيرا على هذا القطاع الهام.

وأكد "صبحي" أنه سيتم منح جائزة مالية بقيمة عشرة آلاف جنية لأفضل رياضي في دوري الشركات، وعشرة آلاف جنية لأفضل روح رياضية، وعشرة آلاف جنيه لأفضل فريق للشركات في هذه النسخة.

وأكد الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات، أن البطولة تعد بمثابة محطة سنوية يصطف فيها أبطال الإنتاج ونماذج العمل والعرق والجهد كتيبة التنمية، مشيرًا إلى أنهم يتنافسون رياضيا من أجل غرس قيم اجتماعية ورياضية.

يذكر أن احتفالية انطلاق البطولة تضمنت عرض حملة أعلام الفرق المشاركة والحفل الفني الرياضي، ويشارك بالبطولة 18 ألف لاعب ولاعبة يمثلون حوالي 180 شركة عامة وخاصة وهيئة ومصلحة يتنافسون في العديد من المنافسات الرياضية والثقافية، كما تم تقديم أوبريت وطني تحت قيادة الفنان عمرو عجمي.