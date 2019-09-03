أخبار مصر | النقل: صرف 750 جنيه إثابة للعاملين بالمترو والسكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: صرف 750 جنيه إثابة للعاملين بالمترو والسكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن موافقة وزير النقل علي صرف مكافاة تشجيعية بمبلغ ٧٥٠ جنيه بالصافي، إثابة لجميع العاملين بالهيئة والشركات التابعة وشركة مترو الأنفاق.

وجاء ذلك نتيجة الجهد المبذول من كافة العاملين بالهيئة خلال عيد الاضحى المبارك وبمناسبة دخول المدارس للعام الدراسي 20192020، ولما لذلك من أثر طيب في نفوس الجميع.

ومن جهة أخرى، قال المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تستخدم على طول السكة فلنكات بنوعيها "الخشب والخرسانة".

وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"موقع الخليج 365"، أن العالم الآن يستخدام الفلنكات الخرسانية في مسير قطارات السكك الحديدية، لتحمله الإجهاد، ورخص سعره، بالمقارنة بالفلنكات الخشب.

وأوضح أن سكك حديد مصر تستخدم نوعا الفلنكات بما يفيد طبيعة كل جزء، فالفلنكات الخشب تستخدم في أجزاء السكة التي بها تحاويل ومفاتيح (حركتها ترددية)، أما الفلنكات الخرسانية فتستخدم على طول السكة لتحملها الاجهاد العالي والاحمال الكبيرة ورخص سعرها.

وعن الأماكن التي توفر للهيئة هذه الفلنكات صرح بأنهم يقوموا بشرائها من مكانين الأول مصنع تابع لشركة سيجوارت (إحدى شركات قطاع الاعمال)، وتقع في حلوان، والثاني من مصنع الفلنكات في محافظة قنا، وهو تابع لشركة النيل العامة للطرق والكباري وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطرق.

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وكانت وزارة النقل أعلنت في وقت سابق أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير محطات السكك الحديدية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ضمن خطة تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية من (بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة اشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الاسطول الحالي من العربات والجرارات وانشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية )

حيث نفذت هيئة السكك الحديدية مشروع تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، بحيث تم الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجاري العمل في تحسين 13 محطة، وتطوير 42 محطة، وجاري العمل في تطوير 6 محطات

حيث شمل مشروع تطوير المحطات، تطوير عدد 48 محطة تم الانتهاء من (42 محطة) على أربع مراحل المرحلة الاولى بعدد ( 9 محطات ) بتكلفة ( 75 مليون جنيه ) والثانية بعدد ( 10 محطات ) بتكلفة ( 91 مليون جنيه ) والثالثة بعدد ( 11 محطة ) بتكلفة ( 48 مليون جنيه ) حيث تم الانتهاء منها جميعًا والمرحلة الرابعة تم الانتهاء من عدد ( 8 محطات ) بتكلفة ( 409 مليون جنيه ) وسبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبو قير ( السوق – الحضره – غبريال – الظاهرية) بتكلفة 8 مليون جنية.

كما تم هدم وإعادة أنشاء مبانى المحطات المذكورة وكذلك تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضارى اللائق مع إستثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة.

وجاري العمل بعدد 4 محطات ( الإسكندرية تنتهى فى 3042020 – دمنهور -المحلة الكبرى - العصافرة تنتهى في 3092019) بالإضافة إلى تطوير محطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال الحماية المدنية بنسبة 30 % ومنتظر الانتهاء فى 31122019 وكذلك تطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال التكميلية بنسبة 90%.