شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 52، بالمدينة الرياضية في حي الضواحي، بحضور الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات.

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تضمن حفل الافتتاح وضع كل من المحافظ والوزير لشعلة البطولة التي تحمل اسم «هضبة الجلالة»، وكلمات كل من وزير الرياضة، ومحافظ بورسعيد، ورئيس اتحاد للشركات، وعرض حملة أعلام الفرق المشاركة والحفل الفنى الرياضى.

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد، بالفرق المشاركة، مؤكدا على أنه وجه الأجهزة التنفيذية المعنية في المحافظة، برفع درجات الاستعداد خلال منافسات البطولة، والتعاون لانجاحها باعتبارها الحدث الرياضى الأبرز من حيث أعداد المشاركين، وعدد اللعبات الفردية والجماعية الرياضية والثقافية والفنية المدرجه بمنافساتها المختلفة، مشددا على أهمية استضافة فعاليات البطولة من حيث المساهمة في إحداث انتعاشة تجارية بأسواق المدينة، وتنشيط الحركة بالمدينة في مختلف النواحى.

ويشارك بالبطولة 18 ألف لاعب ولاعبة، يمثلون حوالي 180 شركة عامة وخاصة، وهيئة ومصلحة يتنافسون في العديد من المنافسات الرياضية والثقافية التي ستستمر حتى ١٧ سبتمبر.