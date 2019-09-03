شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ شمال سيناء يتفقد محمية الزرانيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء محمية الزرانيق، وزار المبنى الإداري والفندق البيئي وقرية الصيادين وبرج مشاهدة الطيور.

وشدد نائب المحافظ على تعظيم الاستفادة من محمية الزرانيق واستثمارها وتنميتها، مؤكدًا على صدور قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٥ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة فنية لدراسة إعادة ترسيم المحميات الطبيعية ذات المساحات الشاسعة، وصدور قرار وزارة البيئة رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل اللجنة المشار إليها.

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وأشار نائب المحافظ إلى وضع رؤية للمحافظة بشأن استخدام محمية الزرانيق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إن الأنشطة والمشروعات التي من الممكن تنفيذها في محمية الزرانيق وسبخة البردويل تتفق مع الأنشطة المصرح بممارستها والتي لا تعرض المنطقة للتلوث أو التدمير أو تضر بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو القيمة الجمالية.

بدوره أكد جمال حلمي، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، أن محمية الزرانيق تبلغ مساحتها ٢٥٠ كيلو مترا مربعا، وتم إعلانها لحماية مسار هجرة الطيور، وتقتصر الأنشطة الاقتصادية بالمحمية على صيد الأسماك ورعي الأغنام وصيد السمان، ومشاهدة الطيور والأبحاث العلمية المتعلقة بالغطاء النباتي والحياة البرية.. مشيرا إلى أن بها معالم أثرية وهي منطقتا الخوينات والفلوسيات.

رافق نائب المحافظ خلال زيارته المحمية كل من محسن سالم محمد سكرتير عام مركز ومدينة بئر العبد،الدكتور شكري سالمان، مدير منطقة الثروة السمكية، المهندس خالد حسين، إدارة شؤون البيئة بمجلس الوزراء، جمال حلمي مصطفى، مدير عام إدارة شؤون البيئة، سوسن حجاب، مدير جهاز شؤون البيئة، المهندس عاطف عبيد مطر، مدير عام مديرية الزراعة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.