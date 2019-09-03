شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي يكشف عن الأقرب لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، هي الأكثر حظًا في الفوز بمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، عبر شاشة «TeN»، أن العرف جرى قبل عام 2011، على أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكون أوروبيًا، وغالبًا يكون منذ ذوي المناصب الهامة، مثلما حدث مع وزير المالية في فرنسا.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن العرف جرى أن يكون رئيس البنك الدولي أمريكيا، مردفًا أن الأمور تطورت بعد عام 2011 منذ تنحي كريستين لاجارد عن منصبها كمديرة عام لصندوق النقد الدولي منذ 5 يوليو 2011 حتى تخلت عنه بعد ترشيحها كرئيس للبنك المركزي الأوروبي: «من هنا كانت الحاجة ملحة لاختيار مدير تنفيذي جديد لصندوق النقد الدولي، ومن المحتمل أكثر أن تختار كريستالينا لهذا المنصب، حيث تولي اهتماما أكبر بالدول الإفريقية والدول النامية».