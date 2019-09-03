شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يفتتح مؤتمر خدام القوصية ويوصي باحتمال المشقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول، مؤتمر خدام وخادمات إبراشية القوصية ومير بحضور أسقف الإبراشية، الأنبا توماس وعدد من الآباء الكهنة والمكرسات. وتحدث البابا فى كلمته عن المبادئ التى يجب أن يلتزم بها كل خادم ليكون أداة فى يد المسيح، وذلك من خلال رسالة القديس بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموثاوس الإصحاح الرابع، وهذه المبادئ: الكرازة بالكلمة واحتمال المشقات.

إلى ذلك، زار شباب الكنائس القبطية فى الخارج وبمصر، أمس، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجول الوفد الشبابى داخل أروقة الكاتدرائية وأبدوا إعجابهم بمبناها وبالرؤية المستقبلية لها.

Advertisements

كان البابا اختتم، أمس الأول، أسبوع الخدمة «اخدم وافرح» الذى أقامه هؤلاء الشباب الذين أتوا من عدد من الكنائس بالخارج إلى جانب بعض الشباب من الكنائس داخل مصر، حيث خدموا، على مدى 7 أيام، عددا من القرى وبيوت المسنين والأيتام، وكذلك خدمة أطفال الشوارع واللاجئين السودانيين.

على جانب آخر اختتمت أعمال المؤتمر الـ19 لشباب أوروبا والذى قاده الأنبا موسى أسقف الشباب.

وأقيم المؤتمر- الذى حمل عنوان «لاحظ نفسك والتعليم، وداوم على ذلك»- فى مركز الكارميلتانو بالعاصمة الإيطالية روما فى ضيافة إبراشية تورينو وروما، بمشاركة ما يقرب من ٥٠٠ شاب وشابة من ١٣ دولة أوروبية وتضمن عدة محاضرات ألقاها بعض الآباء الأساقفة المشاركين فى المؤتمر، وقاد الآباء الكهنة مجموعات العمل، وحضر المؤتمر 11 أسقفا و٢٥ كاهنا من مختلف الدول الأوروبية.