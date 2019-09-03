شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات «المصرية- الغينية» وطيدة وتمتد لأكثر من 60 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إن العلاقات المصرية الغينية وطيدة وتمتد لأكثر من 60 عامًا منذ استقلال غينيا عن فرنسا، كما أن العلاقات بين البلدين شهدت تناميًا كبيرًا أثناء حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبالتالي فهذه العلاقات ممتدة منذ فترة طويلة وحتى الآن.

Advertisements

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن العلاقات بين مصر وغينيا تشهد زخمًا جديدًا في كافة المجالات في الوقت الحالي، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة غينيا قبل ذلك، وهناك زيارات متبادلة بين البلدين على كافة المستويات.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية أن العلاقات بين البلدين متنوعة وهناك تعاون في مجالات عديدة، وتم في الفترة الحالية اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين للحديث عن التعاون في عدة مجالات تشمل الآثار والبيئة ودعم القدرات والتعليم والسياحة والنواحي العسكرية والنواحي الأمنية.

وأوضح أن هناك حديثا عن إنشاء مركز طبي مصري في غينيا وكذلك مركز ثقافي مصري هناك أيضًا، فضلًا عن تطوير الجانب الأمني بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر هناك، وتنشيط المجال التجاري بين البلدين في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.