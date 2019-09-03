شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 أطنان زيت وجبن تركي فاسدة في 3 إدارات تموينية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة تموين «العجمي» بالإسكندرية، ثلاجة مواد غذائية شهيرة بالكيلو 26، بها سلع غذائية عبارة عن أقراص جبن تركى بها عفن وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بكمية تُقدر بـ158.300 كجم.

وفي إدارة برج العرب، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع زيت وسمنة بدون ترخيص، وتم تحريز كميات تقدر بـ 8 أطنان منتهية الصلاحية وضبط مصنع شيكولاتة بدون ترخيص، وتم تحريز 12 جوال جوز هند مستورد، و234 برطمان شيكولاتة، و5 شكائر لبن بودرة مجفف، و10 جراكن زيت كريستال، و10 لترات و50 كرتونة منتج نهائى كريمة شيكولاتة.

حملات تفتيشية على المصانع الغير مرخصة بالإسكندرية

حملات تفتيشية على المصانع الغير مرخصة بالإسكندرية

حملات تفتيشية على المصانع الغير مرخصة بالإسكندرية

حملات تفتيشية على المصانع الغير مرخصة بالإسكندرية