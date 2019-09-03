أخبار مصر | قبل دفع فاتورة الكهرباء.. تأكد من سلامة عدادك (عن تجربة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل دفع فاتورة الكهرباء.. تأكد من سلامة عدادك (عن تجربة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بدء تحصيل فاتورة كهرباء شهر سبتمبر، كثيرون يجدون أن فاتورة الكهرباء تحتوي قيمة مالية تفوق استخداماتهم، ومن ثم يقوموا بتقديم الشكاوى والتظلمات، أو إرجاء دفع الفاتورة، ما يترتب عنه غرامات وتأخيرات في الدفع ومديونيات.

في عدة خطوات، تنصح "بوابة الخليج 365" متابعيها بإجراء كشف عن سلامة العداد، كالتالي:

الاختبار الأول للعداد:

عليك أن تطفئ كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية واللمبات، ومتابعة العداد في حال استمرت مؤشرات العداد بالعمل وتسجيل القراءة فهذا يعني أن هنالك مشكلة في العداد ولابد من طلب الكشف عليه ومن ثم تغييره، وفي حال لم يسجل العداد قراءات، فهذا لا يثبت أيضا كفاءته ألا بعد إجراء الاختبار الثاني.

الاختبار الثاني للعداد:

قم بإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية، ثم دون أرقام قراءة العداد، بعد ذلك شغل جهاز كهربائي واحد لمدة ساعة زمنية واحدة، وعاود عملية تسجيل قراءات العداد مرة أخرى بعد ذلك، من خلال طرح رقمي القراءتين، إذا كان الناتج عن طرحهما مساوي للاستهلاك الطبيعي للجهاز خلال الساعة المذكورة بهامش خطأ 0.05% فان هذا الاختبار يثبت أن العداد سليم.

طلب فحص العداد:

في حال قام المشترك بتقديم طلب فحص للعداد الكهربائي، نتيجة عدم اقتناعه بالقيمة المالية في فاتورة الكهرباء، فان لوائح شركات الكهرباء تنص على أنه في حال تقديم المشترك لطلب فحص العداد، فأنه يتم تغيير العداد بعداد مسبوق الدفع سواء كانت نتيجة الفحص العداد سليم او غير سليم.

فيما يلي استهلاك (كيلو واط ساعة) الأجهزة الكهربائية للكهرباء في الساعة الواحدة:

أولا: الثلاجة 18 قدم تستهلك 0.35 كيلو واط ساعة

ثانيا: غسالة بدون سخان تستهلك 0.5 كيلو واط ساعة

ثالثا: غسالة بسخان تستهلك 1.5 كيلو واط ساعة

رابعا: مجفف شعر يستهلك 1.3 كيلو واط ساعة

خامسا: فرن كهربائي يستهلك 2 كيلو واط ساعة

سادسا: سخان ماء سعة 80 لترًا يستهلك 1.5 كيلو واط ساعة

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سابعا: التلفزيون يستهلك 0.35 كيلو واط ساعة

ثامنا: مكواة تستهلك 1.4 كيلو واط ساعة

تاسعا: لمبة انارة عادية تستهلك 0.1 كيلو واط ساعة

عاشرا: مصباح موفر للطاقة يستهلك 0.02 كيلو واط ساعة

احد عشر: ميكروويف يستهلك 1.3 كيلو واط ساعة

اثنى عشر: مكيف يستهلك 1.5 كيلو واط ساعة

ثلاثة عشر: الغلاية تستهلك 1.5 كيلو واط ساعة

أربعة عشر: المروحة تستهلك 0.5 كيلو واط ساعة

خامسة عشر: كمبيوتر محمول يستهلك 0.045 كيلو واط ساعة

وهناك عدة خطوات يمكنك من خلال تنفيذها التوفير في استهلاكك للكهرباء:

يمكنك خفض تكاليف الإنارة بنسبه 10-15% من خلال إتباعك لهذه الإرشادات البسيطة:

1- كلما أمكن حاول استخدام ضوء النهار الطبيعي بدلا من إنارة المصابيح لفترات طويلة بلا جدوى.

2- قم بإطفاء مصابيح الإنارة المضاءة في الأماكن التي لا يتواجد احد بها، أو للاماكن التي سيغادر من بها فور مغادرته.

3- حاول قدر الإمكان استبدال المصابيح العادية واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة كمصابيح الليد LED Lamps.

4- قم بإغلاق شاشة الحاسوب الشخصي PC عند تحميلك للملفات الكبيرة والتي تستغرق فترة زمنية طويلة لإنهائها.