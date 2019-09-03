أخبار مصر | بـ5000 آلاف جنيه شهريًا.. "القوى العاملة" تعلن عن توفر فرص عمل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ5000 آلاف جنيه شهريًا.. "القوى العاملة" تعلن عن توفر فرص عمل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل لإحدى الشركات لتوريد المواد الغذائية بالجيزة، براتب يصل إلى 5000 آلاف جنيه.
وتضمن الوظائف المطلوبة، سكرتيرة بمرتب 3000 ألاف جنيه، وكذلك محاسب براتب يصل إلى 2200 جنيه، كما تطلب رئيس حسابات خبرة 5 سنوات براتب 5000 ألاف جنيه.
ومن الشروط التي حددتها الشركة بأن سن المتقدم لا يزيد عن 30 عام، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين.
للتواصل مع مدير الموارد البشرية حمدي محمد محمود على الرقم التالي 03066500825.
وكانت أعلنت وزارة القوى العاملة، أيضًا عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة، براتب يصل إلى 3500 آلاف جنيه.
وتحتوي الوظائف المطلوبة على 100 فني لحام براتب يبدأ من 2000 جنيه إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى 50 فني دوكو سيارات، و20 فني كهرباء سيارات، و20 فني خراطة، وكذلك 20 فني تشطيبات أتوبيسات.
وتشترط الشركة أن يكون العامل حاصل على مؤهل لا يقل عن الابتدائية، وكذلك لا تتعدي حاجز الـ40 عامًا، ولا يشترط وجود خبرة.
يتميز العمل بعدد ساعاته التي لا تتجاوز الـ8 ساعات بوردية واحدة، كما يتم توفير تأمين صحي واجتماعي، وحافز، بالإضافة إلى توفير مواصلات من وإلى الشركة بمناطق القاهرة والعاشر من رمضان والشرقية.
للتواصل مع المدير المسئول الأستاذ ماجد سعيد فهيم 01223903109.