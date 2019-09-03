أخبار مصر | بـ5000 آلاف جنيه شهريًا.. "القوى العاملة" تعلن عن توفر فرص عمل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ5000 آلاف جنيه شهريًا.. "القوى العاملة" تعلن عن توفر فرص عمل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل لإحدى الشركات لتوريد المواد الغذائية بالجيزة، براتب يصل إلى 5000 آلاف جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، سكرتيرة بمرتب 3000 ألاف جنيه، وكذلك محاسب براتب يصل إلى 2200 جنيه، كما تطلب رئيس حسابات خبرة 5 سنوات براتب 5000 ألاف جنيه.

ومن الشروط التي حددتها الشركة بأن سن المتقدم لا يزيد عن 30 عام، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين.

للتواصل مع مدير الموارد البشرية حمدي محمد محمود على الرقم التالي 03066500825.

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