أخبار مصر | تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية بعد إقرار قانون هيئة الدواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية بعد إقرار قانون هيئة الدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.

وتعرض "الخليج 365" الرسوم التى نص عليها القانون:

1 - يلزم تسجيل المستحضرات الطبية بـ 25 ألف جنيه.

2 - طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية 50 ألف جنيه.

3 - طلب تسجيل المبيدات الحشرية 20 ألف جنيه.

4 - طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلاف جنيه.

5 - طلب تسعير عبوة جديدة 5 آلاف جنيه.

6 - مقابل الحصول على شهادة المستحضر التصدير ألف جنيه.

7 - مقابل الحصول على شهادة التداول الحر ألف جنيه.

8 - الموافقة الاستيرادية للخامات "الدوائية- الفاتورة" 400 جنيه.

9 - الموافقة الاستيرادية لخامات التجمل للفاتورة 400 جنيه.

10 - الموافقة الاستيرادية لخامات 400 جنيه.

11 - مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل ملكية صيدلية 500 جنيه.

12 - لكل خط انتاجى رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد "GMP" 10 آلاف جنيه.

13 - الافراج الجمركى عن الشحنة للفاتورة ألف جنيه.

14 - تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات ومستلزمات 100 ألف جنيه.

15 - رخصة إضافة خط إنتاج جديد 10 آلاف جنيه.

16- رخصة المكاتب العلمية 50 ألف جنيه.

17- رخصة مستودع وكيل 40 ألف جنيه.

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18- رخصة مخزن أو شركة توزيع 20 ألف جنيه.

19- رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 40 ألف جنيه.

20- الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 آلاف جنيه.

21- الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 7 آلاف جنيه.

22- الموافقة الاستيرادية للخطة الانتاجية السنوية 30 ألف جنيه.

23- الترخيص باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية 10 آلاف جنيه.

وكانت نشرت "الخليج 365"، كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء وجاءت كالأتي:

1. يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير.ويصدر بتشكيل المجلس وتعديله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية وتكون مده العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير.

2. يعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافها، ويختص بالأتى:

- وضع الهيكل الوظيفى للهيئة على نحو يكفل تنفيذ الأهداف التى أنشئت من أجلة وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها.

- إصدار الدستور الدوائى المصرى.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات الطبية التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

- وضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد.

- تشكيل اللجان المتخصصة التى تطلبها أعمال الهيئة، ومنها اللجان العلمية والفنية، وتحديد اختصاصات وطريقة عمل كل منها ومكافآت أعضائها.

- اعتماد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.

- تحديد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وتحديثها بشكل مستمر.

- إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

- اعتماد مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامى للهيئة.

3- تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من أحد الأطباء يرشحة الوزير المختص بشئون الصحة والسكان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفقًا للقواعد المقررة فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هذه اللجان، وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيهًا.