أخبار مصر | مصر تصنع سيارات نقل الأموال المصفحة والإطفاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تصنع سيارات نقل الأموال المصفحة والإطفاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشئ مصنع قادر للصناعات المتطورة عام 1949، تحت اسم "مصنع هليوبوليس للطائرات" بغرض تصميم وتصنيع أول طائرة تدريب من طراز جمهورية وعند إنشاء الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 إنضم لها المصنع تحت إسم مصنع قادر للصناعات المتطورة.

ومن أهم أنشطة المصنع العربات "فهد" المدرعة كما يقوم المصنع بتصنيع التدريعات اللازمة للعديد من العربات ذات الأغراض المتعددة هذا بالإضافة إلى سيارات الإطفاء بجميع طرازاتها وأنواعها ويتولي مهندس احمد محمد ابراهيم منظور كرئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة.

ومن أهم الأنشطة العسكرية لمصنع قادر للصناعات المتطورة تصميم وتصنيع العربات المدرعة ومن أشهرها العربة فهد تصميم وتصنيع التدريعات اللآزمة لجميع أنواع السيارات ولجميع الأغراض، وصولًا لسيارات التأمين الشخصي وتصميم وتركيب أنواع الأسلحة المتعددة على العربات العسكرية المختلفة، وتصنيع القنابل الجوية كما يشمل ذلك قنابل التدريب.

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ومن أهم الأنشطة المدنية لمصنع قادر للصناعات المتطورة وتصميم وتصنيع العربات المصفحة لنقل الأموال قادر1، وقادر2 مثل سيارة نقل الأموال المصفحة (KADER V1، V2) وتتكون من شاسية ميتسوبيشى كانتر بقدرة 120 حصان حمولة 2.8 طن.

أما مستوي الحماية فتتكون السيارة من الكابينة الامامية والخلفية مصفحة مستوي الحماية B4 ززجاج السيارة مصفح مستوى حماية B4 وكابينة السائق والمساعد مفصولة بها (باب يمين + باب يسار) كابينة أفراد الأمن بها باب دخول جانبى وباب إلى الخزينة من الداخل وباب طوارئ أعلى الكابينة،وكابينة الخزينة بها باب خلفى يتم تصميمه (ضلفة واحدة أو ضلفتين) طبقًا لمتطلبات العميل.

أما الأجهزة الملحقة بالسيارة فهي مجهزة بعدد (3) كاميرا مراقبة ووحدة تخزين رقمية وشاشة عرض والسيارة مجهزة بفنارة إضاءة زرقاء أعلى الكابينة لأغراض التنبيه، ومجهزة بصافرة (سارينة) متعددة النغمات، والسيارة مجهزة بمايكروفون للتحدث لمن خارج السيارة، ويتم تحديد اللون (LOGO & Special Painting Design) طبقًا لمتطلبات العميل.