أخبار مصر | تعرف على الطائرات النفاثة التي تنتجها مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الطائرات النفاثة التي تنتجها مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنشئ مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع عام 1950، بغرض فتح مجال جديد ومتخصص وهو مجال صناعة الطائرات، تم خلال هذه الفترة القيام بأعمال تصنيع وتصميم للعديد من أنواع الطائرات والتى سبق بها المصنع حينها الكثيرمن المصانع القائمة على صناعة الطائرات على مستوى العالم وليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب.
وقام المصنع بإنتاج فعلى لطائرات التدريب من طراز "جمهورية" والتى أصبحت بعدها ولمدة زمنية ليست بالقصيرة أهم طائرات التدريب التى تخرج عليها أكفئ الطياريين المصريين، كما تم إنتاج الطائرة "القاهرة 200" والطائرة "القاهرة 300" وهو أول إنتاج لطائرة نفاثة سبق مصنع الطائرات بها العديد من مصانع إنتاج الطائرات فى العالم، ويتولي مهندس محمد زين العابدين حسين كرئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات
ومن أهم الأنشطة العسكرية لمصنع الطائرات كجانب من سابقة أعمال مصنع الطائرات فى مجال صناعة الطائرات، والتى قام خلالها المصنع بتصميم وتصنيع وإنتاج العديد من طائرات الجناح الثابت والتى علي سبيل المثال منها الطائرات جمهورية والطائرات القاهرة 200 والطائرات القاهرة 300 والطائرات ألفاجيت والطائرات توكانو.
إلي جانب تصنيع العديد من خزانات الوقود الإضافية لطائرات كلًا من الجانبين الشرقى والغربى، وتصنيع وتركيب عدد 120 طائرة من طراز "K-8E" بالتعاون من شركة كاتيك من الجانب الصينى وتصنيع العديد من قطع غيار الطائرات ومكوناتها لبعض الشركات العالمية ومنها "شركة داسو، شركة ديهافيلانج، شركة مترا، شركة إيروسبيشيال وشركة جنرال ديناميكس".
بالاضافة إلي أن مصنع الطائرات يقوم بإنتاج عدد من المعدات الأرضية المستخدمة فى مطار القاهرة الدولى وبعض المطارات الأخرى ويقوم مصنع الطائرات بتنفيذ بعض المشروعات حاليًا والتى منها على سبيل المثال القيام بالعمرات والإصلاحات الرئيسية لطائرات القوات الجوية من طراز "K-8E"،و تصنيع وتجميع وتركيب "ASN-209 UAV" لصالح القوات الجوية المصرية.