أخبار مصر | تعرف على الطائرات النفاثة التي تنتجها مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الطائرات النفاثة التي تنتجها مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشئ مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع عام 1950، بغرض فتح مجال جديد ومتخصص وهو مجال صناعة الطائرات، تم خلال هذه الفترة القيام بأعمال تصنيع وتصميم للعديد من أنواع الطائرات والتى سبق بها المصنع حينها الكثيرمن المصانع القائمة على صناعة الطائرات على مستوى العالم وليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب.

وقام المصنع بإنتاج فعلى لطائرات التدريب من طراز "جمهورية" والتى أصبحت بعدها ولمدة زمنية ليست بالقصيرة أهم طائرات التدريب التى تخرج عليها أكفئ الطياريين المصريين، كما تم إنتاج الطائرة "القاهرة 200" والطائرة "القاهرة 300" وهو أول إنتاج لطائرة نفاثة سبق مصنع الطائرات بها العديد من مصانع إنتاج الطائرات فى العالم، ويتولي مهندس محمد زين العابدين حسين كرئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات

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