أخبار مصر | "التعليم" تعلن عدد المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن عدد المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2018/2019 وعددهم (2578) طالب وطالبة استطاعوا تحقيق الحد الأدنى للقبول بالمدارس من عدد (9042) طالب وطالبه متقدمين للالتحاق بها.

وأوضحت الوزارة أن سعة المدارس (1931) طالب في ١٥ مدرسة في محافظات الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، والمنوفية، والإسكندرية، والأقصر، وأسيوط ، والشرقية، وقنا، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وبني سويف التي انضمت للخدمة العام الدراسي الحالي، علمًا بان قوائم الانتظار تضم حاليًا (647) طالب وطالبة.

وعلي الطلاب المتظلمين من نتائجهم التوجه إلي الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم طلب التظلم، وذلك لمدة عشرة أيام حتي يوم الاثنين الموافق 9/9/2019.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019، ومدها حتى يوم 1 يوليو 2019.

جدير بالذكر أن الوزارة وضعت عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.

نرشح لكم: التعليم تعلن عن انضمام مدرسة جديدة إلي منظومة التكنولوجيا التطبيقية

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات، بروتوكول تعاون مشترك لافتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

Advertisements

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، والأستاذة حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي شركة إيجيبت جولد.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تـهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، ذلك بالإضافة إلي إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف شوقي، قامت الوزارة بعد عام واحد من إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بافتتاح 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة.

وأشار إلي أن تعاون شركة إيجيبت جولد مع الوزارة يعد مثال للدور الفعال الذي يقوم به المستثمرون الصناعيون للمساهمة في تطوير منظومة التعليم الفنى بمصر، وأكد أن الوزارة تسعى إلي افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف أنحاء مصر وإدراج تخصصات جديد بها، لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتمتع بالمميزات التي تقدمها لهم.

وأشار إلى أن التعليم الفني هو المستقبل وبه يقاس تقدم الدول، موضحًا أن التقديم لتلك المدرسة مستمر حتى 15 سبتمبر 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع المحافظات، وأنه سيتم عقد امتحان في اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين.

وستفتح المدرسة أبوابها لجميع أفراد المجتمع عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة الذهب والماس والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.

وأثنى الأستاذ مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات، على إتاحة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، الفرصة لتعاون القطاع الخاص معها، وإحداث التوأمة التي تهدف إلي تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يترتب عليه وضع مصر في مكانة عالمية أعلى، وتصدرها للريادة الأفريقية، في وقت تترأس فيه الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال إحداث تطور في التعليم الفني بحيث يرقى لمستوى العالمية، مرتبطًا بسوق العمل الفعلي، وبشكل يمكن الاقتصاد القومي من المنافسة العالمية.