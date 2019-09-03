شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدعوة بالأوقاف: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا وقانونا وإلقاء النفس في التهلكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف كلف جميع مديري الادارات الفرعية بتنظيم إحدى عشرة أمسية للحديث عن الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الفرد والمجتمع مع التأكيد على أن بناء الأوطان لا يكون إلا على أكتاف الرجال الأمناء المخلصين.

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وأوضح، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه قد ظهر في الأونة الأخيرة ما يسمى (الهجرة غير الشرعية) وهي محرمة من الناحية الدينية ومحرمة أيضاً من ناحية القوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

وأكد أن «الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه مالم يعلم واسجد له ملائكة وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر له ما في السماوات والارض يجب عليه أن يحافظ على نفسه فترى الآن أن هناك من الناس من يتحرك بأنفه لحتفه يخوض غمار البحار وسط الأنواء والأمواج والعواصف، ويلقي بنفسه إلى التهلكة بعد أن يدفع أمولاً طائلة لهؤلاء الذين يتجارون بأرواح الناس ودمائهم فإذا وصل هناك نظر إليه المجتمع بازدراء وباحتقار وهذا غير مقبول شرعاً».

وأضاف أن «السفر إلى الدول لا يكون إلا من خلال النظم والقوانين التي توافقت وتعارفت عليها دول العالم في الانتقال بين بلدان العالم».