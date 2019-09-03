شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: ١٠مليارات دولار استثمارات أجنبية خرجت العام الماضي من سوق الأذون والسندات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير المالية، محمد معيط، إن ١٠مليارات دولار خرجت من مصر العام الماضى، في صورة استثمارات للأجانب في ادوات الدين الحكومية -اذون، وسندات خزانة، في أعقاب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم والأسواق الناشئة، مضيفا أنه «قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يمكن هناك إقبالًا من الأجانب على شراء هذه الأدوات».

وأضاف معيط، خلال مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندى، حول الموازنة العامة التحديات والطموحات، أن الاحتياطى الأجنبي يغطى حاليا ٨ شهور واردات سلعية، وهو ما يتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية.

وأوضح أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة موجود بمجلس النواب ويتضمن تيسيرات ضريبية وجمركية وتمويلية، ومنح فرصة ٣سنوات، لجذب هذه الاستثمارات ودمجها في الاقتصاد الرسمى، وهناك سلطات هائلة ممنوحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.