«التعليم»: قبول 2578 طالبًا وطالبة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2018/2019 وعددهم (2578) طالب وطالبة استطاعوا تحقيق الحد الأدنى للقبول بالمدارس من عدد (9042) طالب وطالبه متقدمين للالتحاق بها.
وأوضحت الوزارة أن سعة المدارس 1931 طالبًا في ١٥ مدرسة في محافظات الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، والمنوفية، والإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، والشرقية، وقنا، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وبني سويف التي انضمت للخدمة العام الدراسي الحالي، علمًا بان قوائم الانتظار تضم حاليًا (647) طالب وطالبة.
وطالبت الوزارة الطلاب المتظلمين من نتائجهم التوجه إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم طلب التظلم، وذلك لمدة عشرة أيام حتي يوم الاثنين الموافق 9/9/2019.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019، وتم مدها حتى يوم 1 يوليو 2019.
جدير بالذكر أن الوزارة وضعت عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.
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