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١٢ أسقفًا و٣٠ كاهنًا يشاركون في ختام مؤتمر بايبراشية تورينو (صور)

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك 12 أسقفًا عامًا من أعضاء المجمع المقدس في ختام أعمال المؤتمر التاسع عشر لشباب أوروبا، المقام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت عنوان «لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك»، بمركز الكارميلتانو بالعاصمة الإيطالية.

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شارك في المؤتمر ما يقرب من ٥٠٠ شاب وشابة من ١٣ دولة أوروبية.

وحضر الختام كل من الأساقفة العموميون، الأنبا موسى، والأنبا برنابا، والأنبا بيمن أسقف نقادة، وقوص والأنبا أنطوني أسقف أيرلندا، ونيوكاسل والأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا.

وألقى الأب أغسطينوس، مدير المركز الذي استضاف المؤتمر كلمة ترحيب بأساقفة وكهنة وخدام وشباب الكنيسة القبطية، معربًا عن امتنانه بالمؤتمر، ومشيدًا بعلاقات المحبة والأُخُوَّة التي تربط البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالبابا فرنسيس الأول، وبالكنيسة القبطية التي وصفها بأنها كنيسة «الشهداء».

فعاليات المؤتمر التاسع عشر لشباب أوروبا تحت شعار «لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك» بمركز الكارميلتانو بالعاصمة الإيطالية روما
فعاليات المؤتمر التاسع عشر لشباب أوروبا تحت شعار «لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك» بمركز الكارميلتانو بالعاصمة الإيطالية روما
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