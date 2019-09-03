شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل المجتمع المدني.. إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بوحدة برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الثلاثاء، قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة برج العرب القديم، وذلك بعد إنشائها بتمويل من المجتمع المدني.

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قال عمر بن الخطاب على، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن القسم يضم أجهزة تنبيه عصبي وموجات فوق صوتية وجهازي أشعة تحت الحمراء فضلا عن الأسرّة والمستلزمات بتكلفة تقريبية 60 ألف جنيه.

وأشار «عمر» إلى أن القسم يقدم خدماته بالمجان، ويستفيد منه 45 ألف مواطن بمنطقة برج العرب القديم.

وأضاف مدير إدارة العلاج الطبيعي بالإسكندرية أن القسم الجديد يقدم خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان مخصص ومجهز لهم.