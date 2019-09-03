شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ«مرشحة النقد»: ضعوا إفريقيا فى قلب اهتماماتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولى، أمس، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وشدد الرئيس على اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقاً من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجى، وذلك فى إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية فى مصر، والتى تمثل نهجاً استراتيجياً لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب عن تقديره لحرص «جورجييفا» على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولى، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وإفريقيا والدول النامية خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالتعاون المثمر الذى شهدته العلاقة بين مصر والبنك الدولى خلال فترة تولى «جورجييفا» لمنصب الرئيس التنفيذى للبنك الدولى، وبخبراتها الدولية الكبيرة فى المجالات الاقتصادية، وفهمها المتعمق للتحديات التى تواجه الدول النامية، والأولويات الوطنية التى تضعها لتجاوز تلك التحديات واتباع مسار التنمية الشاملة والمستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة.

وقالت «جورجييفا» إنها حريصة على اختيار مصر كمحطة أولى مهمة فى جولتها الخارجية لحشد الدعم لترشحها لمنصب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك على خلفية قصة نجاح التجربة المصرية فى التعاون مع الصندوق فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية، والذى نفذته مصر بشكل ممتاز وبالتزام كامل، مشيدةً بما تحقق فى هذا الإطار من نتائج إيجابية واقعية انعكست فى رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به فى تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادى.

وشهد اللقاء التباحث حول فرص التعاون التنموى فى إفريقيا اتصالاً بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، حيث أوضحت «جورجييفا» تطلعها للتشاور مع مصر بشأن خطط صندوق النقد الدولى للتمويل التنموى فى إفريقيا، لا سيما فى قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة والملهمة مع الصندوق، والتى تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذى يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية فى إفريقيا، خاصةً فى ظل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

Advertisements

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموى بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل فى القارة، وذلك من خلال إقامة المشروعات التنموية التى تساهم فى تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الإفريقية، خاصةً فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى وربط الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تحصين المجتمعات الإفريقية ضد الفكر المتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك يوفر واقعا جديدا أفضل ويمنح الأمل للأجيال الإفريقية القادمة، مؤكداً أهمية أن تكون إفريقيا فى قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوت مسموع فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية بشكلٍ عام، خاصةً أن القارة أثبتت، على مدار السنوات الماضية، جديتها فى تحقيق تقدم اقتصادى ملموس ينقلها إلى مصاف الشريك الاقتصادى الحقيقى فى قطاعات البنية الصناعية والخدمية الدولية.

وفى سياق آخر، استقبل الرئيس، أمس، وزير خارجية غينيا، مامادى توريه، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وسفير غينيا لدى القاهرة.

وشهد اللقاء تناول التطورات المختلفة على الساحة الإفريقية، وشدد الرئيس على أن مصر تولى اهتماماً كبيراً لجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة الإفريقية ككل، وتنخرط بفاعلية فى تلك الجهود، سواء من خلال الحرص على المشاركة فى غالبية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، أو من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى.

وتم بحث الجهود المبذولة على صعيد تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، والتى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وعلى رأسها تنفيذ الأهداف التنموية فى مختلف المجالات المنصوص عليها فى أجندة التنمية 2063، وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التى تمثل أولوية للدول الإفريقية، وأهمها المتضمنة فى برنامج تنمية البنية التحتية فى إفريقيا، وأشار السيسى إلى أن مصر قامت بطرح تلك الأهداف خلال اجتماعات قمة مجموعة الـ20 فى اليابان، وقمة مجموعة السبع فى فرنسا، فضلاً عن قمة «تيكاد» فى اليابان، التى شاركت بها مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى.

وأشاد الرئيس بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجارى بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقات فى مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحرى والبيئة والآثار.

من جهة أخرى، استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، جورجييفا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وسفير بلغاريا لدى مصر.