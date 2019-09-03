شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 4 أطنان فاكهة وخضروات فاسدة في حملة تفتيش بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، حملة مكبرة ضمّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية ببلبيس، للتفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية.

وبالمرور على مصنع لتعبئة الخضروات والفاكهة، عُثر على فواكه فاسدة، ما أسفر عن إعدام ٤ أطنان و٦٧٥ كيلو جرام أغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

أُغلقت صالة الإنتاج بالمصنع لعدم وجود ترخيص، وكذلك ثلاجة حفظ المواد الغذائية لمخالفة الرسم الهندسي، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

الحملات التفتيشية والرقابية على المصانع والمنشآت الغذائية بالشرقية

الحملات التفتيشية والرقابية على المصانع والمنشآت الغذائية بالشرقية