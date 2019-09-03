شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائيات اولمبياد شباب أطباء القلب على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الجمعية المصرية للقلب، أكبر أولمبياد لشباب اطباء القلب على مستوي الجمهورية، ويعتبر هذا الحدث الأكبر من نوعه في مجال المسابقات العلمية، وتنطلق نهائيات المسابقة الجمعة المقبل، وتجري المنافسة بين شباب أطباء القلب من جميع محافظات مصر بهدف رفع وعي الأطباء وإلمامهم بكل ما هو جديد في علاج امراض القلب، ويحضر المؤتمر نخبة من كبار اطباء القلب، وعلى هامش المؤتمر سيتم مناقشة أحدث العلاجات مثل عقار «نيكورانديل» الذي يساهم بشكل كبير في علاج الاصابة بالذبحات الصدرية ويخفض من الاصابة بالأزمات القلبية بنسبة 50%.

وأكدت الدكتور جميلة نصر، أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعه قناة السويس، أن مصر تحتل المركز 23 على مستوى العالم في معدل الإصابة بأمراض القلب، وهذه نسبة كبيرة وتشير الإحصائيات العالمية إلى ان أكثر من 17 مليون مريض يموتون سنويا بسبب أمراض القلب، وهذا يستوجب إدخال أدوية تعمل بطرق معززة للأدوية القديمة وبجانب القسطرة التداخلية.

وأشارت أن علاج الجديد، اثبت فاعلية كبيرة في الحد من الآلام الذبحات الصدرية وتقليل حدوثها، ويتميز العلاج الحديث بأنه يعمل على تقليل الأزمات القلبية إلى أكثر من 50 %، كما أنه يُحسن وظائف القلب، ويضمن حمايةٍ ممتدة المفعول، ليقلل من معدلات الوفيات بسبب الأزمات القلبية، ويعمل على حماية عضلة القلب، مما يعطى أملا جديدا لمرضى القلب ويقلل من حدوث الذبحة الصدرية.

فيما أكد الدكتور إسلام شوقي، أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أن المسابقات العلمية التي تتم بين شباب أطباء القلب على مستوى الجمهورية هو منظور جديد انتهجته جمعية القلب المصرية، وللسنة الثانية على التوالي يتم اقامة هذه المسابقة والهدف منها هم شباب اطباء القلب على مستوي جميع المحافظات من كافة الجامعات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي، لأن هذه الفئة هم اكثر الأطباء الذين يتعاملون مع عدد كبير من المرضى، لأنهم جميعا متواجدين بشكل دائم في وحدات الاستقبال والرعاية المركزة واقسام القلب المنتشرة على مستوي الجمهورية، والهدف من المسابقة هي ان تكون لديهم دراية ومعرفة عن كل ما هو جديد في علاجات امراض القلب، والارشادات والتوصيات الطبية العالمية.

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وأشار أنه في الأولمبياد الاخيرة تم مناقشة مرض العصر الذي أصبح منتشر بشكل كبير وهو مرض الشرايين التاجية، وما يتبعه من أزمات وجلطات وناقش الارشادات الطبية الحديثة الخاصة بعلاج قصور الشرايين التاجية الحادة والمزمنة.

واختتم حديثه قائلا إنه في النهاية المستفيد الاول من هذه المسابقات هو المريض لأنها تجعل الطبيب على دراية بكل ما هو جديد في هذا المجال والعلاج والتشخيص في أمراض قصور الشرايين التاجية.

فيما الدكتور أحمد يحيى حجاب، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب، أن الوقاية من امراض القلب تأتي من المحافظة على الوزن المثالي واللياقة البدنية وذلك بممارسة الرياضة ٣٠ دقيقه يوميا لمده ٥ ايام في الاسبوع مع شرب السوائل والعصائر ولابد من تفادي المشروبات الغازية بجانب الإكثار من اكل الخضروات.

وأضاف، أنه على المريض أن يقوم بعلاج الضغط وفي نفس الوقت لابد من علاج وضبط معدل السكر بالدم ومتابعه دوريه على الدهون الثلاثية والكولسترول مرة كل عام، وأضاف أن الامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي من الأمور المهمة للوقاية من امراض القلب وأنه عند شعور المريض بألم أو «كرشه نفس» لابد أن يذهب إلى طبيب القلب أو وحدة الاستقبال في أقرب مستشفى فورا لان هناك خطأ شائع كبير يحدث عند الشعور بتلك الأعراض عندما تجد المريض يذهب إلى طبيب الأمراض الصدرية.

وأضاف أنه عند شعورك بنهجان أو ألم لابد أن تذهب إلى أقرب طبيب وإذا وجد طبيب القلب أن القلب سليم عليك بالذهاب إلى طبيب أمراض صدرية، وأضاف ان الوقاية من أمراض القلب تعد هي الحل الأمثل لتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن المرض ولذلك لابد من زيادة الوعي الصحي والتعريف بعوامل الخطورة.