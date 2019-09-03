شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف شروط الالتحاق بأول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل افتتاح مدرسة لتعليم صناعة الذهب والحُليَ والمجوهرات في مصر.

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وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «معدات تصنيع الذهب غالية، لذا لم نفكر مسبقا في عمل مدرسة لتعليم تصنيع المجوهرات»، متابعا: «يأتي افتتاح المدرسة ضمن المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون بين الوزارة وأحد المستثمرين، حيث كان يتم جلب العمالة المتخصصة من خالج مصر، لكن أولادنا أولى».

وأردف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: «يتم استقبال الدفعة الأولى هذا العام، على أن تكون الدراسة 4 أيام في المصنع، ويومين في المدرسة»، موضحا شروط التقديم للالتحاق بالمدرسة وهي: «أن يحصل الطالب على مجموع أكثر من 220 درجة في الشهادة الإعدادية، وكذ اجتياز امتحان قدرات، مع تفضيل الإناث، بحد أقصى 100 طالب»، مشيرا إلى حصول الطالب على مبلغ مالي شهري من جانب المستثمر بحد أدنى 300 جنيه، وتبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر المقبل.

ولفت مجاهد إلى أن مدة الدراسة 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني في صناعة الذهب والحُلي، وسيتم توفير وظائف لهم، معلنا أن طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط من يحق لهم التقدم للالتحاق بالمدرسة، عن طريق الذهاب لمدرسة العبور وتقديم الأوراق اللازمة.