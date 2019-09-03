شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوجه بتفعيل عيادات الرئة والإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتفعيل عيادة مستشفى الصدر بالزقازيق وذلك في إطار تفعيل عيادات صحة الرئة والإقلاع عن التدخين بالمحافظة، والتي تقوم بالدور التوعوي عن أضرار ومخاطر التدخين ويتم العمل بها يومان أسبوعياً بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

حيث بلغ عدد المترددين عليها اليوم 5 أفراد، وتم بدء فعاليات الحملة التوعوية الخاصة بخطر التدخين ووجوب الإقلاع التام عنه بمستشفي الصدر بالزقازيق، ويتم الحشد وسط جمهور العيادات الخارجية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور .