شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الموازنة الحالية تسعى لدعم استمرار النمو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بواقع ٦% مشيرا إلى استهداف نمو حقيقى يوزع على كافة الفئات المجتمعية والطبقات، وبشكل مستدام

وأضاف معيط، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان حول تحديات الموازنة وطموحاتها، أن الموازنة الحالية تسعى إلى تدعيم واستمرار النمو وتفادى الدخول في حالة ركود، وتقليل المصروفات لخفض لعجز والدين.

وأوضح الوزير أنه يجرى ضبط المالية العامة، وخلق فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى اهمية تقليل معدلات البطالة.