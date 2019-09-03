شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم جني القطن بالقنطرة غرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء جني محصول القطن، بالقنطرة غرب، إذ قال المهندس محمد حسين، إخصائي زراعة القطن بالإدارة الزراعية، إن محصول القطن بالفنطرة غرب «مبشّر».

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وأضاف «حسين» أن إقبال المزارع على زراعة القطن مرهون بتسويقه جيدًا، ووجود سعر عادل، خاصةً أن القطن من المحاصيل الاستراتيجية ثلاثية الأغراض، التي تستخدم في صناعة الملابس والزيوت والأعلاف.

وأكد المهندس مجدي فخوري، مدير جمعية «البياضية»، أنه يتم جني المحصول على مرتين عندما تصل نسبة تفتيح اللوز 60%.

وعن جني المحصول، قال المُزارع جمال عبدالرحمن: «نزرع القطن من عشرات السنين، وأصبحت تكلفة الإنتاج عالية، لأن أجرة العامل وصلت 70 جنيها في 5 ساعات، بخلاف المواصلات، وأجرة الخولي 120 جنيها».

بدء موسم جني القطن بالقنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية

بدء موسم جني القطن بالقنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية