شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يستعرض مشروعات البنية الأساسية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بشرم الشيخ، ومحمية نبق، وسانت كاترين.

حضر الاجتماع، المهندس سراج الدين سعد، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس علاء رشاد، ممثلاً للإدارة المركزية للمشروعات السياحية بالهيئة، ومدير التخطيط العمراني بالهيئة والمعنيين من الهيئة، وبحضور المهندس مدحت صلاح عطية، وكيل وزارة الاسكان بجنوب سيناء، وتم الاتفاق على قيام الهيئة بدعم المحافظة لتنفيذ مشروعات التنمية.