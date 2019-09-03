شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جامعة الأزهر يتفقّد مبنى الجامعة بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعه الأزهر، الثلاثاء. وزار نائب رئيس جامعة الأزهر الأرض المخصصة للجامعة بمدينة طور سيناء، والمبنى المخصص لكلية العلوم الأزهرية.

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