الكشف على ألف عامل بمبادرة "عينك في عنينا" بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أطلق وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى للكشف الطبي علي 1000 عامل غير منتظم بعدد من الشركات العاملة بمدينة العلمين الجديدة، فضلا عن صرف العلاج، وعمل النظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة، والمؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الوزير في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية للقافلة: "إن الدولة المصرية تولي اهتماما كاملا بأبنائها كافة في جميع النواحي، وأن هذا الاهتمام يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، خاصًة العمالة غير المنتظمة وبذل كل الجهد لرعايتها وحمايتها بما يضمن لها عمل لائق".

وأكد أن الوزارة، لا تدخر جهدًا أو طاقة في شمول الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى رؤية الوزارة الشاملة لجميع العمال بصفةٍ عامة، والعمالة غير المنتظمة بصفةٍ خاصة، وأنها كانت ولا زالت أول من اهتم بكافة شئون العمالة غير المنتظمة في مصر..منوها بأن الرؤية الشاملة تتواكب مع توفير الحماية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بالتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكل أكثر جدية، والتدريب بصورة أكثر واقعية لهذه الفئة من العمال، بحيث تشكل هذه الآليات ضمانا بصورة أكبر وبشكل أكثر فاعلية، لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في كافة النواحي صحيا واجتماعيا.

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وشدد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمة اللازمة للعمالة غير المنتظمة وتوفير كل سبل الحماية لهم، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع العمال وتعريف الشركات بها، لمعرفة احتياجات كل عامل من ناحية حقوقه التأمينية والرعاية والصحية بتشخيص كل حالة على حدة وتوفير العلاج المناسب لها.

وأكَّدَ الوزير أن الفترة المقبلة ستشهدُ طفرة كُبرى للعمالة غير المنتظمة، لبحث سُبل وطرق الرعاية والحماية المثلى لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم بعض الفئات الأكثر احتياجا التي كانت مهمشة في السابق، ومنهم هذه الفئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس بداية العام الحالي.

وشدد على أن عمال مصر هم عصب بنائها، مقدمًا الشكر لهم جميعًا على ما يبذلونه من جُهدٍ وعرق في بناء الوطن، ودفع مسيرة الإنتاج، وبناء الاقتصاد المصري بالصورة التي تليق بمصر.

من جانبه، قال مصطفى زمزم، لمصراوي، إنه يتم الكشف بالمجان على جميع الحالات بالإضافة إلى صرف العلاج، وعمل النظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.