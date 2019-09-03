السكة الحديد: تأخر قطار "بنها - منوف" بسبب عبث راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تأخر قطار 603 بنها/ منوف لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، بسبب قيام أحد العابثين من الركاب بفتح بلف الخطر بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة.

وأهابت الهيئة، في بيان، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا العمل.

وأكدت الهيئة أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعبث بمكونات القطارات، والتي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى، وذلك لضمان مسير آمن للقطارات وجودة أعلى للخدمة.

جدير بالذكر أن الهيئة بدأت اليوم تشغيل أول قطار مُحسن على خط بنها/ منوف المكون من العربات المطورة بشركة "سيماف"، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين على الخط ضمن استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد.