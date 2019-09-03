محكمة تونسية تمدد احتجاز المرشح الرئاسي نبيل القروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قضت محكمة تونسية بتمديد احتجاز المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". واعتقلت الشرطة التونسية القروي، منذ أيام، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال. وأكد مستشار مرشح الرئاسة التونسية أنه تم توقيف القروي من قبل الشرطة واقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.

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