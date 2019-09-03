الظهور الأول لمدير أمن الجيزة.. "الشريف" يقود حملة مكبرة في الدقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قاد اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة الدقي.

خلال الحملة -التي تعد الظهور الأول لمدير الأمن- شدد اللواء محمد الشريف على تطبيق القانون بحزم، والتصدي للتعديات التي تعيق حركة السيارات والمارة على حد سواء.

شهدت الحملة مشاركة رجال إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وضباط قطاع الشمال وفرقة الوسط برئاسة العميد عمرو طلعت، وسط تواجد العقيد وليد عبد الحي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية.