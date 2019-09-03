505 تذاكر هيروين تنهي رحلة مسجل خطر داخل "زنزانة" بقسم إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث إمبابة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات خاصة مسحوق الهيروين.

وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، باتجار "عمرو. ا" 36 سنة، عاطل سبق اتهامه في 4 قضايا ( مخدرات – مشاجرة ) في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان مؤمن فرج ومحمد بهاء معاونا مباحث إمبابة، من ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له، وبحوزته 505 لفافات هيروين وزنت 500 جرام، وفردي خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وطلقتين من ذات العيار إضافة هاتفين ومبلغ مالي.

أقر المتهم بحيازته للمخدر للاتجار، والسلاح للدفاع عن نفسه وتجارته، والمبلغ حصيلة نشاطه، والهاتف للاتصال بعملائه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.