مباحث أكتوبر تضبط أسلحة ثقيلة بحوزة عنصر إجرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية ثقيلة بمدينة 6 أكتوبر.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، بحيازة "حمدي. م" 24 سنة، و"حسين. ق" 34 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي مخدرات بالجسن 6 سنوات وغرامة 4500 جنيه، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد سكر معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط المتهم الأول وبحوزته 2 سلاح متعدد، 3 بنادق آلية، 8 خزائن، و45 طلقة.

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أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث القطاع، اعترف بحيازته والمتهم الهارب للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبطه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.